На маяк: форма и политика света
В пермском музее современного искусства открывается новая выставка "На маяк: форма и политика света". Первый этаж выставки посвящен модернизации и электрификации как катастрофе, форсированной отмене традиционных укладов. Знаменитый немецкий художник Миша Кубалль в масштабной инсталляции «spacespeechspeed» («пространство-речь-скорость») имитирует восторг информационного потока. Европейский художник стал гостем программы "Новости культуры".
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