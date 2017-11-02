В пермском музее современного искусства открывается новая выставка "На маяк: форма и политика света". Первый этаж выставки посвящен модернизации и электрификации как катастрофе, форсированной отмене традиционных укладов. Знаменитый немецкий художник Миша Кубалль в масштабной инсталляции «spacespeechspeed» («пространство-речь-скорость») имитирует восторг информационного потока. Европейский художник стал гостем программы "Новости культуры".

