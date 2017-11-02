В центре городской культуры открылась выставка, посвященная истории пермских политлагерей с 1972 по 1992 годы. В экспозиции представлен ряд документов - воспоминания бывших узников, хроника текущих событий и архивные материалы. Проект организован в рамках «Гражданских сезонов», которые посвящены 80-летию со дня начала Большого террора.

Известность песен Булата Окуджавы настолько велика, что их строки часто превращаются во всеобщие девизы. Все его произведения «о чем- то большем», простая человеческая история вырастает у Булата Шалвовича до размера философского откровения. Есть у Окуджавы и тексты на тему массовых политических репрессий, ведь эта тема не обошла стороной его семью.

Юлия Балабанова, исполнительница бардовской песни: "Ким, Галич были репрессированы, и родители Окуджавы были репрессированы. Поэтому у каждого из этих авторов есть достаточно много вещей, посвященных теме репрессий, памяти, недопустимости забывать об этом".

Песни Юлия Кима, Александра Галича, которых когда-то называли диссидентствующими бардами, на концерте, посвященном памяти жертв политических репрессий, исполнили Юлия Балабанова и Алексей Корягин. В музыкально-поэтической программе звучали и авторские композиции.

Еще одно событие, которое посвятили Дню памяти жертв политических репрессий - это открытие выставки в центре городской культуры. Здесь рассказывается история пермских политлагерей с 1972 по 1992 гг. В экспозиции представлен ряд документов - воспоминания бывших узников, хроника текущих событий, архивные материалы - например, отчеты партийных организаций, выступления начальников и представителей колоний на партийных конференциях.

Концерты, выставки, экскурсии, дискуссии и другие события, ориентированные на осмысление истории, знакомство с местами, связанными с периодом «Большого террора» организованы в рамках проекта «Гражданские сезоны: пермские дни памяти». Они продлятся в Перми до 3 ноября.

