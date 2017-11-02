В Перми установят памятник актеру Георгию Буркову

В пермском киносалоне "Премьер" презентовали проект-победитель конкурса по созданию монумента знаменитому пермяку, актеру Георгию Буркову. Предполагается установить его в центре Перми на улице Революции 31 мая 2018 года, в 85-ю годовщину со дня его рождения. Среди участников конкурса были скульпторы из разных городов России и других стран мира.

Георгий Бурков родился и вырос в Перми, здесь он окончил школу №49, учился на юридическом факультете классического университета, но не закончил. Начинающего актера больше увлекли занятия в вечерней студии при Пермском драматическом театре, после чего Георгий Бурков уже начал исполнять роли на сцене в театрах Перми и Березников. В 1965 году он уехал в столицу, где играл на сценах театра Станиславского, в Современнике, МХАТе.

«Зигзаг удачи», «Калина Красная», «Ирония Судьбы, или С легким паром». На экранах чаще безалаберный и веселый, в жизни - сосредоточенный философ, занимающийся самокопанием. Создать монумент, передающий суть и смысл жизни выдающегося актера Георгия Буркова, вызвались не только российские, но и зарубежные скульпторы.

Алексей Гоголев, двоюродный брат Георгия Буркова: "Смотрели не только внешнее сходство, но и на фигуру, на наиболее типичные позы, на осанку. Он же немного сутулился".

Оценивали работы родственники актера, эксперты и представители власти. Важным условием стали разработка дизайна площадки, где будет стоять памятник, и анатомия, передающая черты и характер Буркова. Это все смог сделать пермяк Алексей Залазаев, известный работой «Вицин, Никулин, Моргунов».

Александр Самвел, скульптор, председатель жюри конкурса по выбору проекта памятника актеру Г.И. Буркову: "При оценке работ я рассматривал профессиональность подхода, насколько человек грамотно владеет анатомией, самой композицией. Я считаю, что Залазаев достаточно справился. Очень крепко представил и портрет, и саму композицию".

Памятник планируют установить в общественном парке возле нового ЖК «Гулливер». Сквер, со всей входящей инфраструктурой, застройщик безвозмездно передаст городу. По словам застройщика АО «Кортрос-Пермь», важно, чтобы пермяки не забывали о выдающихся земляках.

К работам победитель приступит в ближайшее время. Наблюдать за созданием памятника можно будет на сайтеwww.burkovmonument.ru.

Монумент Буркову торжественно откроют 31 мая 2018 года в день 85-й годовщины со дня рождения актера.