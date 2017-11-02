В приемной президента России вручили паспорта
В канун Дня народного единства семь 14-летних пермяков получили паспорта. Главный документ гражданина ребятам торжественно вручил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков. В приемную президента пригласили школьников, которые не только отличились в учебе, но и достигли успехов в науке, спорте и других полезных сферах. Ученик 3-го лицея Сергей Скороходов, к примеру, имеет 3-й спортивный разряд по плаванию и участвует в краевых соревнованиях.
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