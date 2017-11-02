Пермские фигуристы завоевали золото Кубка России
Пермские фигуристы Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот завоевали золото Кубка России. Соревнования завершились накануне в городе Сочи. Конкуренцию пермякам составили 11 дуэтов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены получили 167,74 балла, опередив серебряных призеров из Санкт-Петербурга на 1,76 балла. Напомним, Дмитрий Сопот встал в пару с Анастасией Полуяновой прошлой весной. Дуэт дебютировал на этапах юниорского гран-при, где занял призовые места и получил право представлять Россию на финальном этапе этого престижного турнира.
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