Следи за знаками: В России изменили правила кругового движения
В ГИБДД Перми призвали водителей к спокойствию в связи с изменением правил проезда перекрестков с круговым движением. Речь о постановлении, подписанном на днях премьер-министром РФ Дмитрий Медведев, по которому вводится единый стандарт: въезжающие на кольцо должны уступить дорогу тем, кто уже движется по нему. Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность. Увеличивается скорость проезда по перекрестку в среднем на 30%. В Перми все новые кольцевые развязки работают по этому принципу, но остались еще и такие, которые дают преимущество въезжающим на перекресток. Речь о развязках на площади Гайдара в районе Перми-2 и на Центральном рынке. В ГИБДД сообщают, что все остается так, как было - стоит внимательно смотреть на знаки, постановление правительства еще не вступило в силу.
Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по г. Перми: "На сегодняшний день водители обязаны руководствоваться теми знаками, которые установлены на перекрёстках. С момента, когда данное постановление у нас будет опубликовано в «Российской газете», по истечении 7 дней данное постановление вступит в законную силу".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль
«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился
В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро
В крае оптимизируют работу поликлиник
Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут
Ночной Компрос украсила новая подсветка
Новости культуры. Пермь 01.11.2017
В Перми отметили Международный день анимации
Пермяки напишут этнографический диктант
Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад
Добавить комментарий: