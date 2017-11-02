Trade-in: успевайте выгодно обменять автомобиль

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Обменять старый автомобиль на новый прямо в салоне, по цене, которую и на авторынке-то получить не всегда получится. Система трейд-ин в Перми получила новый импульс благодаря государственному субсидированию. Правда, ненадолго.

Последний круг уже перед автосалоном. Свою четырехлетнюю «Ладу Калину» Анатолий Шишкин решился поменять совсем недавно. Сначала постоял на рынке, затем подал объявление в интернете, но продать по реальной цене машину не получилось. Поэтому обратился в салон «Фольксваген».

Машину приняли прямо в автосалоне, при себе владельцу необходимо иметь всего три документа - паспорт, оригинал ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Сначала менеджер оценивает автомобиль, сравнивая актуальные рыночные цены с предложением клиента. Одно из главных преимуществ системы «трейд-ин», в том, что всю бумажную работу по оформлению, снятию, постановке на учет новой машины берет на себя автосалон.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген центр Пермь»: "Государственное субсидирование программы, предположительно, будет действовать до конца этого года. В дальнейшем обменять свой автомобиль на новый также можно будет, но возможно, что салоны перестанут давать дополнительную выгоду за сам факт обмена".

Самое главное в реализации подержанного автомобиля таким образом – это безопасность сделки. Работая с автосалоном напрямую, автовладелец не подвергается риску стать жертвой мошенников или преступников. Программа Трейд-ин предполагает, что на протяжении всей сделки клиент будет иметь дело только с одним человеком.

Здесь же, в салоне, можно выбрать новый автомобиль. Анатолий Шишкин остановился на популярной модели - «Фольксваген Поло». Первоначальный взнос - это рыночная цена его старого автомобиля, плюс значительная скидка по программе Трейд-ин. Поэтому спустя несколько часов, сэкономив, он уезжает уже на новом автомобиле.

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.11.2017 в 11:14 в рубрике - Вести Пермь

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