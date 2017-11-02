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«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

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аэропорт

В Пермском крае продолжается голосование за имя для нового пермского аэропорта. Определившихся с выбором на портале «Управляем вместе» уже около 7 тысяч. Павел Александрович Соловьев – гениальный конструктор авиационных двигателей, основатель современной школы отечественного двигателестроения. Имя Соловьева в качестве названия для аэропорта – в нашем сюжете.

 Название на новом терминале уже смонтировано. «Пермь» - один из вариантов для голосования. Но это скорее обозначение географическое. При этом для людей, имеющих непосредственное отношение к авиации, выбор кажется очевидным. Инженеры конструкторского бюро «Авиадвигатель» уже проголосовали за присвоение терминалу имени Павла Соловьева.

Игорь Бузмаков, инженер отделения компрессоров АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Этот человек сделал для нашего предприятия много, этот человек сделал много для всего города в целом. Он напрямую связан с авиацией, он напрямую связан с самолетами".

В КБ Александр Харин пришел работать в начале 70-х, тогда и познакомился с генеральным конструктором. Основоположник двухконтурного газотурбинного двигателестроения в стране Павел Соловьев - уже тогда герой соцтруда и лауреат нескольких государственных премий.

Александр Харин, заместитель начальника отдела организации кооперации по программе ПД АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Павел Александрович был для нас уже небожителем - это была вершина, недостижимая простым человеком".

В этом году с размахом празднуют 100-летний юбилей выдающегося конструктора. Все сегодняшние инженеры Пермского авиадвигателя считают себя последователями «той самой школы Соловьева». Так что о выборе названия нового терминала здесь не спорили.

молния

Александр Иноземцев, генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Если это дело пройдет, это будет на мой взгляд, абсолютно правильно, если именем генерального конструктора, у нас таких в стране, и в мире штучно, будет назван новый аэропорт - это будет очень неплохо".

Такую позицию авиаторов сегодня разделяют и коллеги из смежной космической отрасли.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: "Заслуженее человека в Перми, в Пермском крае, наверное, на сегодня нет, которого мы все должны знать, и я думаю, что это будет самая лучшая идея за последнее время, которая есть в городе Перми".

На новом здании аэропорта уже смонтировали вывеску, но имя в названии это нечто большее – то, что сделает пермскую небесную гавань действительно непохожей на других.

Пока же голосование на сайте продолжается, и свой выбор может сделать каждый желающий. Открытие нового терминала аэропорта планируется в декабре.

голосование

Кроме Павла Соловьева, на сайте «Управляем вместе» в качестве названия нового терминала аэропорта предлагают «Пермь», «Большое Савино», «Строганов», «Иван Любимов», «Сергей Белов», «Анатолий Солдатов», «Сергей Дягилев», есть возможность вписать и любое другое имя. 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 02.11.2017 в 10:48 в рубрике - Вести Пермь

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