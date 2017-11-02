Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В крае оптимизируют работу поликлиник

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился →

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

смотреть видео

Губаха

Стройка ценой в 950 млн евро. Компания «Метафракс» подписала крупнейший инвестиционный контракт на создание комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в городе Губаха. Разработчиком базового проекта выступила швейцарская компания "Казале" - мировой лидер по разработке технологий производства синтез-газа и удобрений. Проектная мощность новых установок составит 562 тысячи тонн карбамида, 298 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Кроме того, в Губахе появятся 400 новых рабочих мест. Продукцию планируется направлять на собственное производство, а также на внутренний и внешний рынки.

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»: "Очень важен проект не только для нашей компании, но и для нашего родного города. Это ядро, на котором будут основаны следующие 50 лет развития Губахи. Вместе со строительством завода мы строим жилые комплексы, будет более 400 рабочих мест".

подпись

Масштабная стройка начнется уже в ноябре и продлится 38 месяцев. На это время в Губаху приедут почти 5 тысяч строителей, которые частично разместятся в местных гостиницах и будут пользоваться услугами малого и среднего бизнеса. Кроме того, с вводом нового завода в 2021 году вдвое - с 2 до 4 млрд рублей - увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. С Пермским краем «Метафракс» планирует заключить специальный инвестиционный контракт, согласно которому компания, взяв на себя социальные обязательства, получит гарантии кредитования и налоговые льготы.

 

 

 

Метки: в Пермском крае, Экономика, Общество, В России

Опубликовано: 02.11.2017 в 10:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В крае оптимизируют работу поликлиник

Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут

Ночной Компрос украсила новая подсветка

Новости культуры. Пермь 01.11.2017

В Перми отметили Международный день анимации

Пермяки напишут этнографический диктант

Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад

В Перми вводится система пересадок на электротранспорте

Виновники ДТП с места аварии скрылись

В Перми бетономешалка провалилась в овраг


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В крае оптимизируют работу поликлиник

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился →

Обратите внимание

в Перми

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

В крае продолжается голосование за имя нового пермского аэропорта. Для «ОДК-Авиадвигатель» выбор очевиден.
смотреть видео читать02.11.2017 в 10:48
Метки: в Перми, Общество

Миллион за работу в сельской школе

В этом году в рамках краевой программы «Сельский учитель» сразу в 14 школ Прикамья пришли 18 молодых специалистов.
читать02.11.2017 в 10:47
Метки: в Перми, Общество, Образование

В крае оптимизируют работу поликлиник

Краевой проект «Новая поликлиника» доказал свою эффективность. Успешный опыт будет применен во всех поликлиниках Прикамья.
смотреть видео читать02.11.2017 в 10:03
Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут

Поездка в электротранспорте Перми обойдется как минимум в два раза дешевле - в том случае, если добираться с пересадкой.
смотреть видео читать02.11.2017 в 09:37
Метки: в Перми, Общество

Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Программа о жизни города и его жителей. Новости, история, интересные факты.
смотреть видео читать02.11.2017 в 09:18
Метки: в Перми, Общество

В России

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

Компания «Метафракс» подписала крупнейший инвестиционный контракт на создание комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в городе Губаха.
смотреть видео читать02.11.2017 в 10:25
Метки: в Пермском крае, Экономика, Общество, В России

Пермяки напишут этнографический диктант

Свой уровень знаний о народах региона и страны участники акции проверят 3 ноября.
смотреть видео читать01.11.2017 в 15:11
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Общество

Новые законы в России

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных законов.
читать01.11.2017 в 12:38
Метки: В России, Власть

Дело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней пермской модели в Шанхае.
смотреть видео читать01.11.2017 в 11:36
Метки: в Перми, В России, В мире

В Прикамье обсудили развитие IT-кластера

IT-отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.
читать01.11.2017 в 10:07
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика, Власть
Лента новостей RSS каналы

«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился«Авиадвигатель» с названием аэропорта определился

Миллион за работу в сельской школеМиллион за работу в сельской школе

В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евроВ Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

В крае оптимизируют работу поликлиникВ крае оптимизируют работу поликлиник

Бесплатная пересадка: успеть за 40 минутБесплатная пересадка: успеть за 40 минут

Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017Пермь. Пульс города. Выпуск 01.11.2017

Проверено на себе: битва внедорожных монстровПроверено на себе: битва внедорожных монстров

Ночной Компрос украсила новая подсветкаНочной Компрос украсила новая подсветка

Новости культуры. Пермь 01.11.2017Новости культуры. Пермь 01.11.2017

В Перми отметили Международный день анимацииВ Перми отметили Международный день анимации

Проверено на себе: управляем яхтойПроверено на себе: управляем яхтой

ФАПов стало большеФАПов стало больше

В Белоевской церкви освятили колоколаВ Белоевской церкви освятили колокола

В Кудымкарском районе появилась фототропаВ Кудымкарском районе появилась фототропа

Пермяки напишут этнографический диктантПермяки напишут этнографический диктант

Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсадПервый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад

В Перми вводится система пересадок на электротранспортеВ Перми вводится система пересадок на электротранспорте

ВОВРЕМЯ. ПРО НародВОВРЕМЯ. ПРО Народ

Виновники ДТП с места аварии скрылисьВиновники ДТП с места аварии скрылись

Город коми-пермяковГород коми-пермяков

Новые законы в РоссииНовые законы в России

В Перми бетономешалка провалилась в оврагВ Перми бетономешалка провалилась в овраг

Торги на реставрацию арт-резиденции вновь признаны незаконнымиТорги на реставрацию арт-резиденции вновь признаны незаконными

Дело девочки-модели: следователи направят запрос в КитайДело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай

Пермь принимает игры Уральского танкового турнираПермь принимает игры Уральского танкового турнира

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru