В Губахе начнется стройка ценой в 950 млн евро

Стройка ценой в 950 млн евро. Компания «Метафракс» подписала крупнейший инвестиционный контракт на создание комплекса «Аммиак-карбамид-меламин» в городе Губаха. Разработчиком базового проекта выступила швейцарская компания "Казале" - мировой лидер по разработке технологий производства синтез-газа и удобрений. Проектная мощность новых установок составит 562 тысячи тонн карбамида, 298 тысяч тонн аммиака и 40 тысяч тонн меламина. Кроме того, в Губахе появятся 400 новых рабочих мест. Продукцию планируется направлять на собственное производство, а также на внутренний и внешний рынки.

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»: "Очень важен проект не только для нашей компании, но и для нашего родного города. Это ядро, на котором будут основаны следующие 50 лет развития Губахи. Вместе со строительством завода мы строим жилые комплексы, будет более 400 рабочих мест".

Масштабная стройка начнется уже в ноябре и продлится 38 месяцев. На это время в Губаху приедут почти 5 тысяч строителей, которые частично разместятся в местных гостиницах и будут пользоваться услугами малого и среднего бизнеса. Кроме того, с вводом нового завода в 2021 году вдвое - с 2 до 4 млрд рублей - увеличатся налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. С Пермским краем «Метафракс» планирует заключить специальный инвестиционный контракт, согласно которому компания, взяв на себя социальные обязательства, получит гарантии кредитования и налоговые льготы.