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В крае оптимизируют работу поликлиник

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Новая поликлиника

Бесплатная муниципальная поликлиника такой, какой она должна быть, открылась в Лысьве. Это отсутствие записи к терапевту для заболевших, отдельные специалисты для выписки рецептов и больничных. Здесь даже регистратура больше похожа на ресепшн.

Поликлиника в Лысьве начинается с регистратуры. Здесь нет привычного окошка и очереди. Персонал не за стеклом - ближе к людям, за стойкой. Есть даже администратор, чтобы направить к нужному специалисту.

Все это плоды краевого проекта «Новая поликлиника». По аналогичной схеме ещё 12 медицинских учреждений в регионе стали доступнее и удобнее.

врач

Отдельного внимания заслуживает навигация. Все доступно и понятно. Чем-то напоминает стиль в банке. Но здесь не выдают кредиты, а выдают справки и лечат людей. Каждый кабинет подписан. 

Но изменения не только визуальные. Появился доврачебный прием для оказания неотложной помощи и выписки рецептов. До этого в очереди к терапевту сидели все по записи и без.

Ещё новинки - учет диспансеризации и отдельно выдача справок и направлений.

По сути, вся работа организована так, чтобы большую часть времени врач-терапевт тратил на прием пациентов.

Светлана Клементьева, главный врач ГБУ ПК «Городская больница Лысьвенского городского округа»: "Потоки пациентов стали направлены, кто-то в доврачебный кабинет, кто-то к участковому терапевту, кто-то в кабинет справок и направлений. Тем самым работа всего учреждения и конкретно участковых терапевтов облегчилась".

Результата удалось достичь благодаря комплексному подходу правительства края к изменениям системы здравоохранения. В будущем успешный опыт будет применен во всех поликлиниках Прикамья.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Только за счет организационных мер, за счет внутренней оптимизации на 23% увеличилась доступность именно записи к специалистам. Считаю это очень хорошим результатом. Поэтому сейчас мы тиражируем этот опыт".

В Лысьвенской поликлинике и врачи, и пациенты только привыкают к нововведениям, но как и ко всему хорошему, эта процедура пройдет быстро. Здесь уже переносят успешный опыт на узких специалистов.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Здоровье

Опубликовано: 02.11.2017 в 10:03 в рубрике - Вести Пермь

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