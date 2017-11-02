Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут
Поездка в электротранспорте Перми обойдется как минимум в два раза дешевле - в том случае, если добираться с пересадкой. В городе заработала система «Зеленый билет». В течение 40 минут без доплаты можно пересаживаться с трамвая на трамвай, с троллейбуса на троллейбус, с трамвая на троллейбус и обратно. Пока схема действует в тестовом режиме. Предположительно, коррективы могут быть внесены в первые пару месяцев 2018 года.
Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: "Пассажир при поездке в первичном транспортном средстве получает первичный билет, который он сохраняет, с которым он пересаживается, при пересадке ему выдают пересадочный талон. Этот талон является отчетностью для нас. Этот талон не дает право бесплатного проезда, его не нужно хранить".
И пассажиры, и кондукторы новшество уже оценили. Наиболее удобно ноу-хау будет тем, кто едет через большие транспортные узлы - Цирк, ЦУМ, Центральный рынок, Пермь-2. За сорок минут можно совершить неограниченное количество пересадок. К примеру, можно выйти из трамвая в магазин, купить что нужно, и сесть на следующий бесплатно. Главное, уложиться в сорок минут.
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