Ночной Компрос украсила новая подсветка

Новая подсветка на пермском Компросе. На смену новогодним трафаретам пришли города края, изображенные в зверином стиле. Среди представленных городов – Чайковский, Губаха, Кын, Чердынь, Молебка. Каждый город имеет свою картинку. Например, Чайковский сопровождается стилизованной чайкой, Молебка – рукой пришельца и т.д. Оценить изображения, которые проецируются на тротуар, можно в темное время суток.