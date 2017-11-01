Новости культуры. Пермь 01.11.2017

Темы выпуска "Новости культуры" 1 ноября 2017:

- В центре городской культуры открылась выставка, посвященная истории пермских политлагерей с 1972 по 1992 годы. Проект организован в рамках «Гражданских сезонов», которые посвящены 80-летию со дня начала Большого террора.

- В пермском музее современного искусства открывается новая выставка "На маяк: форма и политика света". Первый этаж выставки посвящен модернизации и электрификации как катастрофе, форсированной отмене традиционных укладов. Знаменитый немецкий художник Миша Кубалль в масштабной инсталляции «spacespeechspeed» («пространство-речь-скорость»), имитирует восторг информационного потока. Европейский художник стал гостем программы "Новости культуры".