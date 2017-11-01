Новости культуры. Пермь 01.11.2017
Темы выпуска "Новости культуры" 1 ноября 2017:
- В центре городской культуры открылась выставка, посвященная истории пермских политлагерей с 1972 по 1992 годы. Проект организован в рамках «Гражданских сезонов», которые посвящены 80-летию со дня начала Большого террора.
- В пермском музее современного искусства открывается новая выставка "На маяк: форма и политика света". Первый этаж выставки посвящен модернизации и электрификации как катастрофе, форсированной отмене традиционных укладов. Знаменитый немецкий художник Миша Кубалль в масштабной инсталляции «spacespeechspeed» («пространство-речь-скорость»), имитирует восторг информационного потока. Европейский художник стал гостем программы "Новости культуры".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми отметили Международный день анимации
«Мир без границ»: давайте жить дружно
Пермяки напишут этнографический диктант
Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад
В Перми вводится система пересадок на электротранспорте
Виновники ДТП с места аварии скрылись
В Перми бетономешалка провалилась в овраг
Дело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай
Пермь принимает игры Уральского танкового турнира
«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес
Добавить комментарий: