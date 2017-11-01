В Перми отметили Международный день анимации

Международный день анимации отметили в Пермской краевой филармонии. На праздник пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из малообеспеченных семей и оставшихся без попечения родителей.

Приключения Кота Леопольда - один из самых любимых мультфильмов наряду с культовыми сериями «Ну, погоди!". Он учит детей доброте и сочувствию, а ключевая фраза: «Ребята, давайте жить дружно!» стала поистине народной. Мультфильм про интеллигентного кота, которому всё время досаждают вредные мыши, завоевал любовь детей и взрослых. Первые серии Кота Леопольда были еще не рисованными, а создавались в технике аппликации. Из бумаги вырезали отдельные детали, которые перекладывали, тем самым создавая эффект движения. Историю мультипликации и о том, как создаются мультфильмы, пермским детям рассказали в краевой филармонии.

Музыкально-театрализованным концертом в Пермской краевой филармонии отметили Международный день анимации. На глазах зрителей герои популярных мультфильмов ожили и исполнили песни к мультфильмам на музыку Дунаевского, Гладкова, Грига и других известных авторов.

На праздник пригласили детей с ограниченными физическими возможностями здоровья, из малообеспеченных семей и ребят, оставшихся без попечения родителей, а также учащихся общеобразовательных школ.

Такую благотворительную акцию традиционно организует Министерство культуры Пермского края, которое уделяет большое внимание работе с детьми, приобщая их к высокому искусству с ранних лет.

Краевые фестивали «Дарования Прикамья», телевизионный конкурс «Формула успеха», фестиваль искусств детей и юношества имени Кабалевского «Наш Пермский край», «Школа Хабенского», региональный смотр-конкурс юных талантов Прикамья в рамках международного фестиваля Дениса Мацуева и многие-многие другие проекты помогают детям реализовать свой талант и определиться с профессией.