Пермяки напишут этнографический диктант

Жителей Прикамья приглашают написать этнографический диктант. Свой уровень знаний о народах региона и страны участники акции проверят 3 ноября. Текст диктанта включает 30 заданий - 20 общефедеральных вопросов и 10 региональных. Ответить на все вопросы нужно будет в течение 45 минут. Итоги обещают подвести к Дню Конституции РФ 12 декабря. О площадках проведения акции можно узнать на сайте проекта.