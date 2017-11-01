Пермяки напишут этнографический диктант
Жителей Прикамья приглашают написать этнографический диктант. Свой уровень знаний о народах региона и страны участники акции проверят 3 ноября. Текст диктанта включает 30 заданий - 20 общефедеральных вопросов и 10 региональных. Ответить на все вопросы нужно будет в течение 45 минут. Итоги обещают подвести к Дню Конституции РФ 12 декабря. О площадках проведения акции можно узнать на сайте проекта.
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