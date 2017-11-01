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Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад

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сад

На территории самого молодого в Перми спортивного микрорайона Ива появится детский сад. Камень на месте строительства заложен, завершить работы намерены к концу следующего года. Почему этому садику внимание особое?

Здесь каждый найдет занятие по душе, поэтому во дворах нового Спортивного микрорайона «Ива», несмотря на погоду, всегда много детей. 

1-й камень

 Первый камень будущего детского сада заложен. Иву, которая будет радовать детишек, по традиции посадили все вместе. Новый детский сад будет трехэтажным и гармонично впишется в архитектуру микрорайона. Ходить туда смогут не только детишки «Ивы», но и те, кто живет в Мотовилихе, а это значит, что частично решиться проблема с местами в целом районе.

По задумке застройщика, Ива должна постепенно превратиться в своеобразный «город в городе» со своей развитой инфраструктурой и комфортной средой. На 80 гектарах расположатся магазины, два детских сада, школа, общественно-досуговый центр, своя поликлиника со станцией скорой помощи, множество спортивных площадок и другие социальные объекты.

Новый садик появится здесь уже в конце 2018 года и готов будет принять своих первых 300 подопечных.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 01.11.2017 в 14:48 в рубрике - Вести Пермь

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