Первый камень: В микрорайоне Ива начнут строить детсад

На территории самого молодого в Перми спортивного микрорайона Ива появится детский сад. Камень на месте строительства заложен, завершить работы намерены к концу следующего года. Почему этому садику внимание особое?

Здесь каждый найдет занятие по душе, поэтому во дворах нового Спортивного микрорайона «Ива», несмотря на погоду, всегда много детей.

Первый камень будущего детского сада заложен. Иву, которая будет радовать детишек, по традиции посадили все вместе. Новый детский сад будет трехэтажным и гармонично впишется в архитектуру микрорайона. Ходить туда смогут не только детишки «Ивы», но и те, кто живет в Мотовилихе, а это значит, что частично решиться проблема с местами в целом районе.

По задумке застройщика, Ива должна постепенно превратиться в своеобразный «город в городе» со своей развитой инфраструктурой и комфортной средой. На 80 гектарах расположатся магазины, два детских сада, школа, общественно-досуговый центр, своя поликлиника со станцией скорой помощи, множество спортивных площадок и другие социальные объекты.

Новый садик появится здесь уже в конце 2018 года и готов будет принять своих первых 300 подопечных.