В Перми вводится система пересадок на электротранспорте
С 1 ноября в Перми на всей маршрутной сети трамваев и троллейбусов вводится система пересадок. На билете будет указано, что он действителен для пересадки пассажиров в течение 40 минут. Время будет считаться с момента оплаты проезда у кондуктора по валидатору. Во всех трамваях и троллейбусах оно синхронизировано.
МУП «Пермгорэлектротранс»: «Любой пассажир сможет в течение 40 минут без дополнительной оплаты проезда пересаживаться как с трамвая на трамвай или с троллейбуса на троллейбус, так и с трамвая на троллейбус, а также с троллейбуса на трамвай».
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