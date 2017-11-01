В Перми вводится система пересадок на электротранспорте

С 1 ноября в Перми на всей маршрутной сети трамваев и троллейбусов вводится система пересадок. На билете будет указано, что он действителен для пересадки пассажиров в течение 40 минут. Время будет считаться с момента оплаты проезда у кондуктора по валидатору. Во всех трамваях и троллейбусах оно синхронизировано.

МУП «Пермгорэлектротранс»: «Любой пассажир сможет в течение 40 минут без дополнительной оплаты проезда пересаживаться как с трамвая на трамвай или с троллейбуса на троллейбус, так и с трамвая на троллейбус, а также с троллейбуса на трамвай».