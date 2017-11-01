Виновники ДТП с места аварии скрылись
В Перми разыскивают очевидцев двух ДТП, виновники которых скрылись с места происшествия. В одном из случаев в ночь на 31 октября на улице Ласьвинская водитель автомобиля ВАЗ-2115 насмерть сбил мужчину. Предварительно установлено, что машина была темно-зеленого цвета. Аналогичная авария случилась днем ранее на перекрестке улиц Старцева и Лихвинской. Девушка переходила дорогу, ее сбил нарушитель, проехавший на красный сигнал светофора. Он отвез ее в больницу, затем скрылся. Оба факта сейчас расследуют. Очевидцев просят позвонить по телефону 02.
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