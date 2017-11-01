В Перми бетономешалка провалилась в овраг
В Перми возле строящегося дома в овраг провалилась бетономешалка. ЧП произошло на улице Революции. Раннее местные жители высказывали недовольство, что сползти к реке может и само здание. Как заявил застройщик изданию «Аргументы и Факты»: «Случай не критический, технику постоянно спускают в лог, возможно, в этот раз водитель неправильно развернулся, и это рабочий процесс».
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