Дело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай
Одной проверкой дело не ограничилось, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней пермской модели в Шанхае. Статья – «Причинение смерти по неосторожности». Китайским коллегам следователи направят поручение об оказании международной правовой помощи.
14-летняя школьница была госпитализирована в тяжелом состоянии в шанхайскую больницу 25 октября, 27 октября она скончалась.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "По данному факту была организована проверка. После выполнения первоначальных проверочных действий для максимально полного и объективного выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».
Китайские СМИ ранее сообщили, что предварительной причиной смерти юной модели стал менингит, который осложнялся истощением. Кроме того, согласно медицинскому заключению у девушки была тяжелая форма сепсиса.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь принимает игры Уральского танкового турнира
«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес
Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении
В Прикамье обсудили развитие IT-кластера
В суде рассматривают скандальное дело о смерти пациента наркодиспансера
Пермяки услышали голоса древних казахских инструментов
«Звезда» чемпион!
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Социальная реклама против расизма
Росгвардия выходит на дежурство
Добавить комментарий: