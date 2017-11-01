Дело девочки-модели: следователи направят запрос в Китай

Одной проверкой дело не ограничилось, в Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту смерти 14-летней пермской модели в Шанхае. Статья – «Причинение смерти по неосторожности». Китайским коллегам следователи направят поручение об оказании международной правовой помощи.

14-летняя школьница была госпитализирована в тяжелом состоянии в шанхайскую больницу 25 октября, 27 октября она скончалась.

Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "По данному факту была организована проверка. После выполнения первоначальных проверочных действий для максимально полного и объективного выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности».

Китайские СМИ ранее сообщили, что предварительной причиной смерти юной модели стал менингит, который осложнялся истощением. Кроме того, согласно медицинскому заключению у девушки была тяжелая форма сепсиса.