Впервые Пермь принимает игры Уральского танкового турнира. Всего он объединяет 6 уральских городов. В каждом определится свой чемпион. Затем команды победители сразятся между собой за звание чемпиона Урала.

В этот раз поучаствовать в виртуальных танковых баталиях собрались команды из Перми, Пермского края и соседних регионов. Для этого достаточно было зарегистрироваться на официальном сайте и собрать свою команду.

Павел Федотов, председатель Федерации киберспорта России: "Регламент обширный. Стандартный соревновательный формат - 5-50. Это пять игроков в команде, суммарный уровень танков - это 50-й уровень".

Главным условием для хорошей игры стал быстрый интернет. Первый Уральский танковый турнир по всемирно известной игре «World of tanks» проходит при поддержке компании «Ростелеком». Ведущий интернет-провайдер страны обеспечивает всех своих пользователей высокоскоростным интернетом. А специально для геймеров компания разработала уникальный игровой тариф с высокой скоростью, низким пингом и бонусами. Игроки обеспечены премиум-аккаунтами, танками 8 уровня, обученным экипажем и местами в ангарах.

Высокая скорость стала возможной благодаря сотрудничеству компании «Ростелеком» с разработчиками игры. По сути, между игровым ресурсом и оператором создается прямой интернет-канал.

Качественный интернет на высоких скоростях сегодня важен не только игрокам, но и каждому современному пользователю. «Ростелеком» проводит интернет по технологии «оптика в квартиру».

Победившая команда на этих соревнованиях будет представлять наш город на Уральском этапе танковых баталий, который пройдет в Екатеринбурге 17 декабря и поборется за главный приз турнира – тест-драйв на настоящем танке.