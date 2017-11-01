«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес

Итоговый конгресс масштабной федеральной программы «Ты – предприниматель» прошел в Перми. Молодые люди, жители Пермского края в возрасте от 18 до 30 лет, в течение нескольких месяцев проходили обучение основам бизнеса, а уже сегодня на суд экспертов представили свои проекты. Как правило, это организация небольших предприятий - парикмахерских, пекарен и автосервисов. Уже в середине декабря будут подведены итоги, а лучшие получат грантовую поддержку.

В Прикамье эта программа реализуется по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края уже пятый год. Обучение прошли больше 35 тысяч человек, они сумели зарегистрировать почти 700 малых и средних предприятий. Общая сумма грантовой поддержки за годы работы - почти 5 миллионов рублей. В рамках второго этапа программы в 2017 году более 500 человек в возрасте до 30 лет начали обучение в Кунгуре, Лысьве, Добрянке, Чайковском и ряде других территорий Пермского края.

Илья Неустроев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Обучение проходит около тысячи человек. Это уже финишная прямая, и на выходе мы получаем тысячу подготовленных, получивших базовые основы ведения бизнеса, молодых потенциальных предпринимателей".