Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес

смотреть видео

БИЗНЕС

Итоговый конгресс масштабной федеральной программы «Ты – предприниматель» прошел в Перми. Молодые люди, жители Пермского края в возрасте от 18 до 30 лет, в течение нескольких месяцев проходили обучение основам бизнеса, а уже сегодня на суд экспертов представили свои проекты. Как правило, это организация небольших предприятий - парикмахерских, пекарен и автосервисов. Уже в середине декабря будут подведены итоги, а лучшие получат грантовую поддержку.

ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

В Прикамье эта программа реализуется по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края уже пятый год. Обучение прошли больше 35 тысяч человек, они сумели зарегистрировать почти 700 малых и средних предприятий. Общая сумма грантовой поддержки за годы работы - почти 5 миллионов рублей. В рамках второго этапа программы в 2017 году более 500 человек в возрасте до 30 лет начали обучение в Кунгуре, Лысьве, Добрянке, Чайковском и ряде других территорий Пермского края.

ТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Илья Неустроев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "Обучение проходит около тысячи человек. Это уже финишная прямая, и на выходе мы получаем тысячу подготовленных, получивших базовые основы ведения бизнеса, молодых потенциальных предпринимателей".

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 01.11.2017 в 10:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

В Прикамье обсудили развитие IT-кластера

В суде рассматривают скандальное дело о смерти пациента наркодиспансера

Пермяки услышали голоса древних казахских инструментов

«Звезда» чемпион!

Пермский край. Неделя за 159 секунд

Социальная реклама против расизма

Росгвардия выходит на дежурство

Синоптики: Впереди заморозки

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

Обратите внимание

в Перми

«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес

За 5 лет обучение по программе прошли больше 35 тысяч человек, которые сумели зарегистрировать почти 700 малых и средних предприятий.
смотреть видео читать01.11.2017 в 10:55
Метки: в Перми, Общество, Экономика

Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

Представители администрации Перми и депутаты обсудили основные параметры главного финансового документа краевой столицы.
читать01.11.2017 в 10:32
Метки: в Перми, Власть, Экономика

В Прикамье обсудили развитие IT-кластера

IT-отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.
читать01.11.2017 в 10:07
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

В суде рассматривают скандальное дело о смерти пациента наркодиспансера

По версии обвинения человек умер после побоев, нанесенных в приемном покое. Обстоятельства вызывают сомнения у экспертов.
читать01.11.2017 в 09:40
Метки: в Перми, Общество

В День народного единства край станет трезвенником

Спиртные напитки 4 ноября в Перми продавать не будут.
читать31.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

В России

В Прикамье обсудили развитие IT-кластера

IT-отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, здесь работают 14 тысяч сотрудников.
читать01.11.2017 в 10:07
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России, Экономика, Власть

Сотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюрем

31 октября сотрудники уголовно-исполнительной системы России отмечают профессиональный праздник.
читать31.10.2017 в 18:05
Метки: в Пермском крае, В России

В День народного единства край станет трезвенником

Спиртные напитки 4 ноября в Перми продавать не будут.
читать31.10.2017 в 17:36
Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

«Звезда» чемпион!

Пермские футболистки-звездочки празднуют победу за тур до окончания первенства!
смотреть видео читать31.10.2017 в 16:47
Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело

СК РФ по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью в Шанхае 14-летней модели из Перми.
смотреть видео читать31.10.2017 в 14:57
Метки: в Перми, Происшествия, В мире, В России
Лента новостей RSS каналы

«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес«Ты - предприниматель»: реальный шанс начать бизнес

Бюджет Перми обсудили на «нулевом» чтенииБюджет Перми обсудили на «нулевом» чтении

В Прикамье обсудили развитие IT-кластераВ Прикамье обсудили развитие IT-кластера

В суде рассматривают скандальное дело о смерти пациента наркодиспансераВ суде рассматривают скандальное дело о смерти пациента наркодиспансера

В Кудымкаре загорелся пассажирский автобусВ Кудымкаре загорелся пассажирский автобус

Сотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюремСотрудники ГУФСИН отметили День работников СИЗО и тюрем

В День народного единства край станет трезвенникомВ День народного единства край станет трезвенником

Пермяки услышали голоса древних казахских инструментовПермяки услышали голоса древних казахских инструментов

«Звезда» чемпион!«Звезда» чемпион!

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Социальная реклама против расизмаСоциальная реклама против расизма

Росгвардия выходит на дежурствоРосгвардия выходит на дежурство

Синоптики: Впереди заморозкиСиноптики: Впереди заморозки

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное делоСмерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело

Мир без границМир без границ

ВОВРЕМЯ. Про детейВОВРЕМЯ. Про детей

В Пермь приедет папа российских мюзикловВ Пермь приедет папа российских мюзиклов

Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»

Свято место пусто не бываетСвято место пусто не бывает

Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройкиУправляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

В пермском «Робополисе» пополнениеВ пермском «Робополисе» пополнение

Школа-катастрофа: До царя далеко, но дети не виноватыШкола-катастрофа: До царя далеко, но дети не виноваты

В Перми почтили память жертв политических репрессийВ Перми почтили память жертв политических репрессий

«Джентльмены удачи» по-пермски«Джентльмены удачи» по-пермски

Удивительный и неповторимый Цирк династии ФилатовыхУдивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru