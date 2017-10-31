«Звезда» чемпион!

Празднуют победу за тур до окончания первенства! В чемпионском дерби с московским ЦСКА пермская "Звезда-2005" одержала победу с минимальным счетом. В 13 туре, на пермском стадионе обеим командам нужна была только победа. Первые минуты встречи заставили понервничать пермских болельщиков: москвички заработали три угловых, но собранная защита пермячек не дала шансов соперницам. Справившись с напором, "Звезда" уверенно пошла вперед и начала создавать опасные моменты один за другим.

На 33 минуте встречи, Екатерина Пантюхина обыграв защиту, отправила мяч "за шиворот" голкиперу соперниц, установив победный счёт- 1:0! До завершения тайма хозяйки имели еще несколько моментов, но реализовать их так и не удалось. "Звездочки" набрали 32 очка и за тур до финиша первенства страны стали чемпионами России. Последняя игра турнира 2 ноября в Краснодаре с "Кубаночкой" для пермской команды станет чистой формальностью.