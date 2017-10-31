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Пермяки услышали голоса древних казахских инструментов

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Пермский край посетил Академический оркестр народных инструментов имени Таттимбета из Казахстана. Прославленный коллектив из Караганды дал концерт Губахе, Соликамске и Перми. В Большом зале филармонии оркестр выступленил совместно с Оркестром русских народных инструментов в рамках проекта «Мир без границ». Музыканты из дружественного государства представили сочинения казахских авторов и народные мелодии. Жители края познакомились с такими древними казахскими инструментами, как кобыз, адырна, асатаяк, варган, дабыл, дангыра, дауылпаз, домбра, жетыген, камыс, сырнай, сыбызгы, шертер.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 31.10.2017 в 17:12 в рубрике - Вести Пермь

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