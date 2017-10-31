Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
«Звезда» чемпион!
Пермские футболистки-звездочки празднуют победу за тур до окончания первенства!
|смотреть видео читать31.10.2017 в 16:47
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Темы недели, о которых стоит сказать особо.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 16:23
Социальная реклама против расизма
В Перми объявили итоги студенческого конкурса социальной рекламы «Я это вижу».
|смотреть видео читать31.10.2017 в 16:04
Росгвардия выходит на дежурство
Стоять на месте сотрудникам Росгвардии не приходится. Только в Свердловском районе каждую ночь дежурят 4 экипажа.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 15:43
Синоптики: Впереди заморозки
Со 2 ноября столбик термометра снова уйдет в отрицательную зону.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 15:21
«Звезда» чемпион!
Пермские футболистки-звездочки празднуют победу за тур до окончания первенства!
|смотреть видео читать31.10.2017 в 16:47
Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело
СК РФ по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью в Шанхае 14-летней модели из Перми.
|смотреть видео читать31.10.2017 в 14:57
«Бурановские бабушки» объединяют
В Перми в День народного единства пройдет фестиваль национальных культур. Хедлайнер - знаменитые «Бабушки из Бураново».
|читать30.10.2017 в 16:55
Наш ответ евро
Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 14:55
Над Пермью кружил неисправный самолёт
Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 11:18
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Социальная реклама против расизма
Росгвардия выходит на дежурство
Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело
В Пермь приедет папа российских мюзиклов
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Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки
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