Социальная реклама против расизма

В Перми объявили итоги студенческого конкурса социальной рекламы «Я это вижу». Жюри оценило более 200 работ молодых людей из разных уголков Прикамья. Это фотографии, видеоролики, дизайн-макеты и мотивирующие тексты.

Это ролик победитель в номинации «Видео» на студенческом краевом конкурсе «Я это вижу». Студентка политеха попыталась в этом одноминутном сюжете показать и рассказать, что значит быть счастливой.

В этом году на конкурс социальной рекламы «Я это вижу» пришло почти 200 заявок. Студенты со всего края соревновались в четырех номинациях - «Фото», «Видео», «Дизайн-макет» и «Мотивирующий текст».

Татьяна Царапина, заместитель начальника управления социальной внеучебной работы ПНИПУ: "Очень много работ на тему экологии. Ребят волнует, что наша планета загрязняется, здоровый образ жизни, курение и наркомания. Сейчас у меня перед глазами стоит фотография «Нет расизма», где ребята видят эту проблему, что у нас есть межнациональные конфликты".

Это серия фоторабот Максима Потаскуева и Дарьи Поповой стала победителям в номинации Фото. Ребята неспроста обратились к теме расизма в своей презентации. Несмотря на 21 век, эта проблема существует в нашем обществе, Максим узнал это на собственном опыте.

Максим Потаскуев, победитель в номинации «Фото» конкурса социальной рекламы «Я это вижу»: "Если человек азиатской внешности, человек афроамериканской внешности, начинаются какие-то обзывания в его адрес по цвету кожи, по его национальности. Ты это слышишь, ты это видишь. Я сам это прошел в свое время, в свое детство".

Этим и отличается этот конкурс. Он немного личный для каждого участника. Все ребята не профессионалы, но им есть что сказать, и они это делают очень честно и открыто.

Валерий Подаруев, режиссёр ГТРК «Пермь», жюри на конкурсе «Я это вижу»: "Чем хороши любительские работы – тем, что они очень смелые, они не знают, как делается правильно, они не знают основных законов даже того же монтажа, что средний план со средним планом нельзя стыковать никогда. И ни один человек, который занимается этим профессионально, этого не сделает. Но они этого не знают, они «клеят» как им нравится, как они это чувствуют, и получаются очень интересные моменты".

Конкурс «Я вижу это» проходит в политехе уже 10-й год подряд. Но лишь в этом году организаторы заметили существенную разницу - большинство работ наполнено позитивным настроением.