Росгвардия выходит на дежурство

Одна смена с отрядом Росгвардии. Наша съемочная группа вышла на реальное дежурство вместе с правоохранителями. Итог – раскрыто 7 преступлений, задержаны 4 человека, находящихся в розыске.

Во время дежурства рация не замолкает ни на минуту. Сюда поступают сообщения полиции и Росгвардии, отсюда дают команды нарядам на выезде. Самые «злачные места» на карте отмечены красными точками.

Первое сообщение об угрозе убийства. Задача сотрудников Росгвардии - разобраться на месте. В однокомнатной квартире три поколения семьи. Алкоголь и взаимные обиды доводят ситуацию до крайности. Говорят, и за нож периодически хватаются. За разборками взрослых наблюдает двухлетний ребенок. После заполнения всех необходимых бумаг нетрезвую парочку отправляют в отдел полиции. Здесь эмоции уже зашкаливают.

Следующий вызов - дословно «муж бьет жену». На деле выясняется - уже помирились. Алкоголь помог забыть обиды, да и повод на этот раз оказался не столь существенным - поругались из-за борща.

Не успели выйти к патрульному автомобилю - в двух кварталах от места в магазине сработала сигнализация. С особой осторожностью приходится осмотреть все здание.

Стоять на месте сотрудникам Росгвардии не приходится. Только в одном Свердловском районе каждую ночь дежурят 4 таких экипажа. В среднем 30-40 выездов в сутки, в новогоднюю ночь бывает и до 200.

Так, пока проходило дежурство, на вызов сотрудники Росгвардии выезжали 41 раз. Выявлено 46 административных правонарушений, раскрыто 7 преступлений, задержаны четверо, находящихся в розыске. И это только одни сутки в Перми.