Синоптики: Впереди заморозки
МЧС предупреждает о гололеде и сильном тумане, порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду. День вторника, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым на этой неделе. Температура воздуха прогреется до 6-8 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Со 2 ноября столбик термометра снова уйдет в отрицательную зону.
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