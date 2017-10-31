Синоптики: Впереди заморозки

МЧС предупреждает о гололеде и сильном тумане, порывы ветра могут достигать 9 метров в секунду. День вторника, по прогнозам синоптиков, станет самым теплым на этой неделе. Температура воздуха прогреется до 6-8 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Со 2 ноября столбик термометра снова уйдет в отрицательную зону.