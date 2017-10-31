Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет РФ по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью в Шанхае 14-летней модели из Перми.

27 октября 2017 года в СМИ была опубликована информация о том, что в медицинском учреждении города Шанхай Китайской Народной Республики скончалась несовершеннолетняя жительница города Перми. Руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю для полного и всестороннего выяснения обстоятельств случившегося было инициировано проведение доследственной проверки. После выполнения первоначальных проверочных действий для максимально полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств по факту смерти девочки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления - Причинение смерти по неосторожности. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о направлении в компетентные органы Китайской Народной Республики запроса об оказании международно-правовой помощи и содействия в расследовании уголовного дела.