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Мир без границ
В студенческом Доме культуры классического университета стартовал масштабный форум волонтеров школьных служб примирения. Организаторы назвали мероприятие "Мир без границ". Цели более чем серьезные - гармонизация межнациональных отношений. На форуме побывала корреспондент "Вести Пермь" Мария Костарева.
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