Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело →

Мир без границ

смотреть видео

ФОРУМ

В студенческом Доме культуры классического университета стартовал масштабный форум волонтеров школьных служб примирения. Организаторы назвали мероприятие "Мир без границ". Цели более чем серьезные - гармонизация межнациональных отношений. На форуме побывала корреспондент "Вести Пермь"  Мария Костарева.

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 31.10.2017 в 14:36 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

В пермском «Робополисе» пополнение

В Перми почтили память жертв политических репрессий

«Джентльмены удачи» по-пермски

Удивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых

ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз

Башня у Цирка отметила день рождения

Пермь украсят светящиеся мамонты

В Перми появились ворота в лес

Я это вижу!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело →

Обратите внимание

в Перми

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело

СК РФ по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью в Шанхае 14-летней модели из Перми.
смотреть видео читать31.10.2017 в 14:57
Метки: в Перми, Происшествия, В мире, В России

Мир без границ

В ПГНИУ стартовал масштабный форум волонтеров школьных служб примирения.
смотреть видео читать31.10.2017 в 14:36
Метки: в Перми, Общество, Образование

ВОВРЕМЯ. Про детей

Детские новости, конкурсы, мастер-классы, музыка и еще много интересного.
смотреть видео читать31.10.2017 в 14:13
Метки: в Перми, Общество

В Пермь приедет папа российских мюзиклов

Пермский академический Театр-Театр приглашает на встречу с Александром Журбиным.
читать31.10.2017 в 13:12
Метки: в Перми, Культура, Общество

Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»

В дни осенних каникул для школьников Перми продут мастер-сессии «Непрерывное образование».
читать31.10.2017 в 12:51
Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело

СК РФ по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью в Шанхае 14-летней модели из Перми.
смотреть видео читать31.10.2017 в 14:57
Метки: в Перми, Происшествия, В мире, В России

«Бурановские бабушки» объединяют

В Перми в День народного единства пройдет фестиваль национальных культур. Хедлайнер - знаменитые «Бабушки из Бураново».
читать30.10.2017 в 16:55
Метки: в Перми, В России, Общество

Наш ответ евро

Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег.
смотреть видео читать30.10.2017 в 14:55
Метки: в Перми, В России, Общество

Над Пермью кружил неисправный самолёт

Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа.
смотреть видео читать30.10.2017 в 11:18
Метки: в Перми, Происшествия, В России, Аварии

Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма.
смотреть видео читать30.10.2017 в 09:19
Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия
Лента новостей RSS каналы

Смерть девочки-модели: возбуждено уголовное делоСмерть девочки-модели: возбуждено уголовное дело

Мир без границМир без границ

ВОВРЕМЯ. Про детейВОВРЕМЯ. Про детей

В Пермь приедет папа российских мюзикловВ Пермь приедет папа российских мюзиклов

Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»Поменяли каникулы на «Непрерывное образование»

Свято место пусто не бываетСвято место пусто не бывает

Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройкиУправляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

В пермском «Робополисе» пополнениеВ пермском «Робополисе» пополнение

Школа-катастрофа: До царя далеко, но дети не виноватыШкола-катастрофа: До царя далеко, но дети не виноваты

В Перми почтили память жертв политических репрессийВ Перми почтили память жертв политических репрессий

«Джентльмены удачи» по-пермски«Джентльмены удачи» по-пермски

Удивительный и неповторимый Цирк династии ФилатовыхУдивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых

ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 разЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз

Башня у Цирка отметила день рожденияБашня у Цирка отметила день рождения

Пермь украсят светящиеся мамонтыПермь украсят светящиеся мамонты

«Бурановские бабушки» объединяют«Бурановские бабушки» объединяют

Новички в зоопаркеНовички в зоопарке

Осторожно: туман и гололедицаОсторожно: туман и гололедица

В Перми появились ворота в лесВ Перми появились ворота в лес

Я это вижу!Я это вижу!

Наш ответ евроНаш ответ евро

Депутаты «подстелили соломку» бизнесуДепутаты «подстелили соломку» бизнесу

Пермский аэропорт переходит на зимнее расписаниеПермский аэропорт переходит на зимнее расписание

РЖД оштрафовали за кучу опасного мусораРЖД оштрафовали за кучу опасного мусора

Мини-кольцо перенесли на другой перекрестокМини-кольцо перенесли на другой перекресток

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru