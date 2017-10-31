Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

Чтобы вопросов потом не было. В Прикамье люди сами могут выбирать дороги для ремонта в следующем сезоне. Голосование идет на портале «Управляем вместе». Сейчас можно говорить о первых фаворитах. Так, номер один сегодня – главная улица поселка Ново-Бродовский.

Главная улица коттеджного поселка заасфальтирована только в самом начале. Неравнодушные жители заявили о себе. На сайте "Управляем вместе" проголосовали за ремонт дороги в 2018 году. Первое место - более четырехсот голосов.



На втором месте рейтинга - проект дороги с рабочим названием ТР-53 был предложен ещё в 2010 году. Но реальные перспективы появились только сейчас.

Сейчас только мысленно можно себе представить, как вместо крутого поворота появится прямая дорога. Улица Старцева соединится с проспектом Октябрят, что существенно поможет решить проблему транспортной доступности микрорайона Висим. Да, что там микрорайона, трёх районов - Мотовилихинский, Свердловский, Орджоникидзевский - будут соединены с центром.

Теперь выбрать, какую дорогу и где ремонтировать, может каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте "Управляем вместе".

В этом году на ремонт дорог выделили рекордную сумму - 11 млрд 600 млн рублей. В порядок привели 800 км региональных и местных дорог. Глава региона Максим Решетников распорядился жестко контролировать эффективность расходования бюджета, главам районов - выезжать на объекты, а также поручил дать людям возможность высказать свою точку зрения.

Обратная связь есть. За две недели более 900 предложений от пермяков. Голосование продлится до 8 ноября.