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← В пермском «Робополисе» пополнение

Управляем вместе: пермяки голосуют за дорожные стройки

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дороги

Чтобы вопросов потом не было. В Прикамье люди сами могут выбирать дороги для ремонта в следующем сезоне. Голосование идет на портале «Управляем вместе». Сейчас можно говорить о первых фаворитах. Так, номер один сегодня – главная улица поселка Ново-Бродовский.

Главная улица коттеджного поселка заасфальтирована только в самом начале. Неравнодушные жители заявили о себе. На сайте "Управляем вместе" проголосовали за ремонт дороги в 2018 году. Первое место - более четырехсот голосов.

На втором месте рейтинга - проект дороги с рабочим названием ТР-53 был предложен ещё в 2010 году. Но реальные перспективы появились только сейчас.

Сейчас только мысленно можно себе представить, как вместо крутого поворота появится прямая дорога. Улица Старцева соединится с проспектом Октябрят, что существенно поможет решить проблему транспортной доступности микрорайона Висим. Да, что там микрорайона, трёх районов - Мотовилихинский, Свердловский, Орджоникидзевский - будут соединены с центром.

дороги

Теперь выбрать, какую дорогу и где ремонтировать, может каждый. Достаточно зарегистрироваться на сайте "Управляем вместе".

В этом году на ремонт дорог выделили рекордную сумму - 11 млрд 600 млн рублей. В порядок привели 800 км региональных и местных дорог. Глава региона Максим Решетников распорядился жестко контролировать эффективность расходования бюджета, главам районов - выезжать на объекты, а также поручил дать людям возможность высказать свою точку зрения.

Обратная связь есть. За две недели более 900 предложений от пермяков. Голосование продлится до 8 ноября.

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 31.10.2017 в 12:16 в рубрике - Вести Пермь

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