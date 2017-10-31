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В пермском «Робополисе» пополнение

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робот

В пермском «Робополисе» пополнение. Роботы-новоселы флиртуют с девушками, жмут руки мужчинам, играют с детьми -  и умудряются при этом ничего не перепутать.

Запросто расположить к себе - это, пожалуй, главный талант Саныча. Девушкам «Промобот версии 3» говорит комплименты, мужчинам жмет руки, а с детьми шутит и танцует. И при этом никогда не путает «кому цветы, а кому мороженое».

Георгий, администратор выставки «Робополис»: "Сам предлагает познакомиться, завязывает разговор, умеет шутить, не всегда смешно, правда, подстраивается под рост человека, например, если к нему подойдет ребенок, он опустится".

На выставке представлено более 60 роботов со всего мира, их привезли резиденты Сколково. Практически все экспонаты можно трогать, а с Айбой еще и играть - китайский аналог щенка был создан специально для людей с аллергией на шерсть.

Погружение в виртуальную реальность, портреты от роботов-художников, гонки на квадрокоптерах. В этом мире роботы действительно оживают. А каждые полчаса в «Робополисе» начинается уникальное шоу. Эксперименты великого ученого Николы Тесла - музыку известных композиторов исполняют настоящие молнии.

В «Робополисе» обитает и робот, который умеет предсказывать будущее - зовут его Деревяка. Достаточно бросить монетку и положить ему руку в рот.

А вот уж что можно предсказать наверняка, так это недовольство самого маленького, но самого эмоционального робота. Погрузчик Валли страшно не любит одиночества. И очень искренне радуется, когда кто-то хочет с ним поиграть.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Наука и техника

Опубликовано: 31.10.2017 в 11:48 в рубрике - Вести Пермь

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