В Перми почтили память жертв политических репрессий
В Перми отметили День памяти жертв политических репрессий. Акция памяти прошла на Егошихинском кладбище, возле мемориала звонницы. 30 октября 1974 года узники Мордовских и Пермских лагерей впервые объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. Сейчас в Пермском крае живет около 10,5 тысяч реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.
С 2005 года меры поддержки пострадавшим от репрессий переданы субъектам Российской Федерации. В 2017 году из бюджета Пермского края на эти цели выделяется больше 250 миллионов рублей. В ближайшие два года регион намерен улучшать жилищные условия и пострадавшим от политических репрессий. Кроме этого, люди получают ежемесячные денежные выплаты, компенсации за коммунальные платежи и лечение в госпитале ветеранов.
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