«Джентльмены удачи» по-пермски
«Джентльмены удачи» по-пермски. Группа разнокалиберных мужчин проинспектировала трассу «Теплого забега» в стиле известной советской комедии. Команда «Пермские резервы» в составе Александра "Косого" Башминова, Михаила "Алибабаевича" Кузьмича, Александра "Хмыря" Смирнова и Дмитрия "Доцента" Жебелева чуть не умерла со смеху, но дошла до финиша. И все это чтобы доказать - быстрым быть не обязательно, главное помочь детям.
11 ноября в Перми впервые состоится «Теплый забег». Это марафон, пробежать который сможет человек с любым уровнем физподготовки: минимальная дистанция составляет 500 метров. Участникам необходимо будет заплатить небольшие оргвзносы, которые направят на помощь детям.
Дмитрий Жебелев, руководитель благотворительного фонда «ДедМорозим», рассказал: "Бежать мы будем по технопарку у «Мориона», это будет не просто трасса, а такой фестивальный городок, в индустриальном стиле, будут теплые помещения, где можно согреться, будут игровые комнаты для детей".
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