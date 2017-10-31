Удивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых

В Перми Цирк династии Филатовых начал выступления в минувшие выходные.

Каждый поход в цирк - ожидание маленького чуда. И 3В из 108-й пермской школы на премьере в полном составе. «Цирк Филатовых» - программа известная во всем мире и никогда не обманывает ожидания.

В Перми Филатовы не были 7 лет, за это время программа сильно обновилась и помолодела. Большинство артистов в городе впервые. Классические цирковые номера жонглеров, иллюзионистов, эквилибристов, воздушных гимнастов сегодня выглядят совершенно по-новому.

Татьяна Филатова, художественный руководитель программы «Цирк Филатовых», рассказывает: "С большой радостью ехали сюда, программа молодежная, программа интересная, разножанровая. Работают мои дети здесь - Валентина и Александр Филатовы - пятое поколение династии. Хотелось показать это новое произведение, которое создали за эти годы".

Цирковой династии Филатовых исполнилось 180 лет. Во многом с них и начинался российский цирк. Но самую громкую славу семье принесло грандиозное шоу-медведей. 15 животных на арене делают трюки, которые в большинстве своем никто в мире так и не смог повторить. Воспитывать медведей начинают с детского возраста, для дрессировщика они как полноценные партнеры.

Александр Филатов, дрессировщик: "Мы с маленькими мишками начинаем играть - эта игра переходит в дрессуру. Мишке нравится, почему нет. Вот на этом и основана наша дрессура, что-то даже иногда мишки сами трюки подсказывают".

«Медвежий бокс» - классический номер из советского прошлого, следом единственный в мире медведь, который может самостоятельно трогаться с места на велосипеде. 60 артистов, 90 самых разнообразных животных. Все это современный «Цирк Филатовых».

Настроение создает каждая деталь. И в «Цирке Филатовых», где каждый номер - это особое шоу - финальный аккорд никого не оставит равнодушным.