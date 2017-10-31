Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Башня у Цирка отметила день рождения

Удивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых →

ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз

радиация

Причины появления до сих пор не известны, ликвидировать некому. Участок земли с повышенным уровнем радиации обнаружили в Свердловском районе Перми на пустыре на улице Тихая. Информация поступила на телефон доверия регионального управления МЧС - некий гражданин, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что самостоятельно провёл замеры, которые показали превышение нормы. На место для проверки выехали специалисты разных ведомств. Замеры подтвердили, что уровень радиации превышает допустимые нормы в сто раз - 50 микрозивертов, вместо допустимых 0,3. Принято решение участок огородить. Причина повышенного уровня пока не выявлена. Поиском причин и уборкой территории будут заниматься приглашённые специалисты-утилизаторы.

Как рассказал Александр Стяжкин, начальник управления Гражданской защиты г. Перми, на территории Перми и края таких организаций нет, в настоящее время ведутся переговоры с организацией из города Екатеринбурга.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.10.2017 в 09:15 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Башня у Цирка отметила день рождения

Пермь украсят светящиеся мамонты

В Перми появились ворота в лес

Я это вижу!

Наш ответ евро

Депутаты «подстелили соломку» бизнесу

Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание

РЖД оштрафовали за кучу опасного мусора

В Перми орудует банда поджигателей

Над Пермью кружил неисправный самолёт


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Башня у Цирка отметила день рождения

Удивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых →

Обратите внимание

в Перми

«Джентльмены удачи» по-пермски

Трассу «Тёплого забега» в стиле советского кино протестировали Александр Смирнов, Александр Башминов, Дмитрий Жебелев и Кузьмич.
читать31.10.2017 в 10:05
Метки: в Перми, Общество, Спорт

Удивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых

Цирковой династии Филатовых исполнилось 180 лет. Во многом с них и начинался российский цирк.
читать31.10.2017 в 09:43
Метки: в Перми, Общество

ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз

Участок земли с повышенным уровнем радиации обнаружили в Свердловском районе Перми на пустыре на улице Тихая.
читать31.10.2017 в 09:15
Метки: в Перми, Общество

Башня у Цирка отметила день рождения

Сегодня башня не просто один из символов города, - это ТВ, телефония и Интернет.
смотреть видео читать30.10.2017 в 17:45
Метки: в Перми, Общество

Пермь украсят светящиеся мамонты

В Перми установят композицию Мамонт с мамонтенком высотой до 3 метров.
смотреть видео читать30.10.2017 в 17:22
Метки: в Перми, Общество

В России

«Бурановские бабушки» объединяют

В Перми в День народного единства пройдет фестиваль национальных культур. Хедлайнер - знаменитые «Бабушки из Бураново».
читать30.10.2017 в 16:55
Метки: в Перми, В России, Общество

Наш ответ евро

Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег.
смотреть видео читать30.10.2017 в 14:55
Метки: в Перми, В России, Общество

Над Пермью кружил неисправный самолёт

Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа.
смотреть видео читать30.10.2017 в 11:18
Метки: в Перми, Происшествия, В России, Аварии

Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма.
смотреть видео читать30.10.2017 в 09:19
Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия

Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала

Мы выяснили, что для некоторых людей встреча с непознанным может быть спасительной, поучительной и даже смешной!
читать29.10.2017 в 17:06
Метки: В России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

«Джентльмены удачи» по-пермски«Джентльмены удачи» по-пермски

Удивительный и неповторимый Цирк династии ФилатовыхУдивительный и неповторимый Цирк династии Филатовых

ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 разЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз

Башня у Цирка отметила день рожденияБашня у Цирка отметила день рождения

Пермь украсят светящиеся мамонтыПермь украсят светящиеся мамонты

«Бурановские бабушки» объединяют«Бурановские бабушки» объединяют

Новички в зоопаркеНовички в зоопарке

Осторожно: туман и гололедицаОсторожно: туман и гололедица

В Перми появились ворота в лесВ Перми появились ворота в лес

Я это вижу!Я это вижу!

Наш ответ евроНаш ответ евро

Депутаты «подстелили соломку» бизнесуДепутаты «подстелили соломку» бизнесу

Пермский аэропорт переходит на зимнее расписаниеПермский аэропорт переходит на зимнее расписание

РЖД оштрафовали за кучу опасного мусораРЖД оштрафовали за кучу опасного мусора

Мини-кольцо перенесли на другой перекрестокМини-кольцо перенесли на другой перекресток

Санавиация спасает жизниСанавиация спасает жизни

На пути герояНа пути героя

Лифт - дело тонкоеЛифт - дело тонкое

В Перми орудует банда поджигателейВ Перми орудует банда поджигателей

Над Пермью кружил неисправный самолётНад Пермью кружил неисправный самолёт

Зима близко: пермяки утепляютсяЗима близко: пермяки утепляются

Погода: на смену морозам пришли дождиПогода: на смену морозам пришли дожди

«Протон-ПМ» модернизирует производство«Протон-ПМ» модернизирует производство

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из ПермиТрагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru