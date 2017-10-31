ЧП в Перми: уровень радиации превышен в 100 раз
Причины появления до сих пор не известны, ликвидировать некому. Участок земли с повышенным уровнем радиации обнаружили в Свердловском районе Перми на пустыре на улице Тихая. Информация поступила на телефон доверия регионального управления МЧС - некий гражданин, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что самостоятельно провёл замеры, которые показали превышение нормы. На место для проверки выехали специалисты разных ведомств. Замеры подтвердили, что уровень радиации превышает допустимые нормы в сто раз - 50 микрозивертов, вместо допустимых 0,3. Принято решение участок огородить. Причина повышенного уровня пока не выявлена. Поиском причин и уборкой территории будут заниматься приглашённые специалисты-утилизаторы.
Как рассказал Александр Стяжкин, начальник управления Гражданской защиты г. Перми, на территории Перми и края таких организаций нет, в настоящее время ведутся переговоры с организацией из города Екатеринбурга.
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