Башня у Цирка отметила день рождения
14 лет назад была построена телекоммуникационная вышка возле цирка. Ее возвели для улучшения качества передаваемого сигнала. Сегодня башня не просто один из символов города, - это ТВ, телефония и интернет.
27 октября у этого сооружения день рождения, 14 лет назад была установлена последняя секция на высоте в 180 метров.
Из особенностей строительства - начинали строить вышку с помощью кранов, примерно до середины. Вторая часть строительства проходила уже с помощью вертолётов, когда конструкции собирались на одном берегу и доставлялись на другой.
Отсюда, рассказали специалисты «Ростелекома», передаются сигналы радиосвязи, радиовещания и телевидения. И в своё время строительство столь масштабного объекта потребовалось для улучшения качества подаваемых сигналов.
Сегодня на антенно-мачтовом сооружении размещено телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает регион телефонией и доступом в интернет, а также теле и радиооборудование. Понятно, что и следить за таким гигантом надо соответственно.
Александр Пепеляев, начальник Пермского центра технической эксплуатации телекоммуникаций ПФ ПАО «Ростелеком»: "Проводим капитальный ремонт, он по регламенту проводится один раз в пять лет".
Из аппаратной контролируется освещение вышки - все параметры есть на мониторе,нажатием кнопки можно управлять освещением - повседневным или праздничным. Наблюдать игру света может любой пермяк. Монтаж системы архитектурной подсветки был завершён в 2005 году, благодаря этому в ночное время башня хорошо видна из разных районов города.
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