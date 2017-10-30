Башня у Цирка отметила день рождения

14 лет назад была построена телекоммуникационная вышка возле цирка. Ее возвели для улучшения качества передаваемого сигнала. Сегодня башня не просто один из символов города, - это ТВ, телефония и интернет.

27 октября у этого сооружения день рождения, 14 лет назад была установлена последняя секция на высоте в 180 метров.

Из особенностей строительства - начинали строить вышку с помощью кранов, примерно до середины. Вторая часть строительства проходила уже с помощью вертолётов, когда конструкции собирались на одном берегу и доставлялись на другой.

Отсюда, рассказали специалисты «Ростелекома», передаются сигналы радиосвязи, радиовещания и телевидения. И в своё время строительство столь масштабного объекта потребовалось для улучшения качества подаваемых сигналов.

Сегодня на антенно-мачтовом сооружении размещено телекоммуникационное оборудование, которое обеспечивает регион телефонией и доступом в интернет, а также теле и радиооборудование. Понятно, что и следить за таким гигантом надо соответственно.

Александр Пепеляев, начальник Пермского центра технической эксплуатации телекоммуникаций ПФ ПАО «Ростелеком»: "Проводим капитальный ремонт, он по регламенту проводится один раз в пять лет".

Из аппаратной контролируется освещение вышки - все параметры есть на мониторе,нажатием кнопки можно управлять освещением - повседневным или праздничным. Наблюдать игру света может любой пермяк. Монтаж системы архитектурной подсветки был завершён в 2005 году, благодаря этому в ночное время башня хорошо видна из разных районов города.