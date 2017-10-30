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Пермь украсят светящиеся мамонты

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мамонты

К Новому году Пермь украсят гигантские светящиеся фигуры мамонта с мамонтенком. Муниципальное предприятие «Горсвет» объявило соответствующий аукцион на поставку элементов праздничного оформления улиц города к Новому году. Соответствующее объявление размещено на сайте госзакупок. Как указано в техзадании, в Перми должны установить композицию Мамонт с мамонтенком. Также на городских улицах появятся такие фигуры, как ракета Деда Мороза высотой 4,5 метра и длиной 10 метров, световые звездочки и элементы Пермского звериного стиля на опорах линий электропередач.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.10.2017 в 17:22 в рубрике - Вести Пермь

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