В Перми появились ворота в лес. Конструкция была построена на экологической тропе «Дорога домой», расположенной на особо охраняемой природной территории Черняевского лесопарка. Здесь же расположился зеленый класс, установлены познавательные интерактивные стенды, из которых посетители могут узнать о деревьях, произрастающих в городских лесах и его обитателях. Один из стендов наглядно рассказывает, какой урон природе наносят несанкционированные свалки.

Валентина Буравлева, руководитель центра эколого-биологических исследований и природоохранной работы: "Входная группа – это класс под открытым небом. Для всех людей, посещающих Черняевский лес, это прекрасное событие. Это проведение различных мероприятий образовательного процесса, это уроки, лабораторные работы, мини-исследования. Во-вторых, это всевозможные формы внеклассной работы".