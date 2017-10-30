В Перми объявили итоги студенческого краевого конкурса социальной рекламы «Я это вижу». Этот проект реализуется в политехе уже 10-й год подряд. В этом году жюри просмотрело более 200 работ молодых людей со всего Пермского края. Это фотографии, видеоролики, дизайн-макеты и мотивирующие тексты. При помощи своих работ студенты Прикамья стремились привлечь внимание к общественным проблемам. Как защитить природу от мусора и разрушений, как сохранить человеческие ценности, и какой пример достоин подражания. Ответы на все эти вопросы в социальной рекламе студентов.

Максим Потаскуев, студент ПНИПУ, первое место в номинации «Фото»: "Я не могу смотреть на это и ничего не предпринимать, поэтому такими работами, такими идеями ты заставляешь задуматься других людей, которые сегодня будут сидеть в зале, потом эти работы пойдут в социальных сетях, и быть может, хотя бы у одного человека что-то поменяется внутри".