Наш ответ евро

Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег. По его задумке бумажные рубли должны быть внешне похожи на европейскую валюту. При этом достопримечательности на купюрах, которые есть сейчас, он предлагает заменить лицами. Какими?

Этими деньгами не расплатишься в магазине. По крайней мере, пока. Дизайн разработал пермяк Егор Шабанов. Внешне очень напоминают европейскую валюту. В них предусмотрены сразу пятнадцать вариантов защиты от подделки.

Егор Шабанов, дизайнер: "Идея была в том, чтобы отобразить связь прошлого и будущего. На лицевой стороне купюры ученый, а на оборотной стороне – то, к чему привели его труды".

Решил выложить свои работы в интернет, когда были презентованы две новые российские купюры. Двухсотенная с видами Севастополя и двухтысячная с достопримечательностями Дальнего Востока. В отличие от действующих рублей, на макетах дизайнера люди. Родоначальник многоэтажного строительства Шухов, генетик Дубинин, достижения Циолковского, Менделеева и Попова не нуждаются в пояснениях.

А вот одна из первых работ Егора, можно сказать увековечена - это флаг его родной 153-й школы. 20 лет он является символом учебного заведения, где, кстати, работает мама дизайнера учителем рисования. Правда, стили двух художников кардинально разные. Гуашь и кисти - вместо компьютера. Пейзажи и натюрморты вместо банкнот афиш и модерна.

Татьяна Шабанова: "Рада за него безумно, началось наверно в детстве, потому что ребенок был творчески изначально, даже в 5-летнем возрасте уже начинал делать какие-то поделки, какие-то придумывал книжки, иллюстрации".

Это было в начале. Сегодня - Егор выпускник Британской высшей школы дизайна. А макеты банкнот- одно из заданий, которое выполнено на "отлично". Теперь портфолио помогает находить работу.

Плакаты и афиши - другая страсть молодого человека. Все стены в них. В каждом - своя идея. Попробуйте, к примеру, понять, что хотел сказать автор вот этим, слева, посвященным столетию октябрьской революции.