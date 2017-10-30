Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание

Наш ответ евро →

Депутаты «подстелили соломку» бизнесу

смотреть видео

депутаты

С нового года налог на имущество организаций в Пермском крае будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объекта. Соответствующий закон принят на очередном планарном заседании Законодательного собрания. Чтобы переход для бизнеса был не столь болезненным, после консультации с «Опорой России» депутаты утвердили ряд поправок. Так, для начала запланировано плавное повышение, первый год ставка составит - 1,5%, в 2019 году - 1,6 % и только с 2020 года ставка остановится на отметке 1,8%, что все равно ниже предельно допустимого уровня. Льготный период - 2 года - получили застройщики, пока продают квартиры. Для малого бизнеса предусмотрен налоговый вычет на 50 квадратных метров площади. Большие торговые комплексы получат существенные скидки, если часть площадей будет занята общественно значимыми объектами.

Роман Водянов, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Главная суть всех поправок - это плавный переход или плавное повышение налоговой нагрузки в трехлетний период. Изменения были необходимы, мы взяли все самое лучшее, для того чтобы налоговая нагрузка была не так ощутима для субъектов малого и среднего предпринимательства и вообще для бизнеса в Пермском крае".

 

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 30.10.2017 в 14:28 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание

РЖД оштрафовали за кучу опасного мусора

В Перми орудует банда поджигателей

Над Пермью кружил неисправный самолёт

Зима близко: пермяки утепляются

Погода: на смену морозам пришли дожди

«Протон-ПМ» модернизирует производство

Вести Пермь. События недели

Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание

Наш ответ евро →

Обратите внимание

в Перми

Наш ответ евро

Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег.
смотреть видео читать30.10.2017 в 14:55
Метки: в Перми, В России, Общество

Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание

Прекратится прямое авиасообщение Перми с аэропортами Анапы, Симферополя и Геленджика.
смотреть видео читать30.10.2017 в 14:07
Метки: в Перми, Общество

РЖД оштрафовали за кучу опасного мусора

Транспортный прокурор направил в суд иск о возложении на РЖД обязанности ликвидировать свалку своими силами.
смотреть видео читать30.10.2017 в 13:04
Метки: в Перми, в Пермском крае

Мини-кольцо перенесли на другой перекресток

Мини-кольцо с пересечения улиц Маяковского и Есенина перенесли на перекресток улиц Лебедева и Циолковского.
читать30.10.2017 в 12:37
Метки: в Перми, Общество

Санавиация спасает жизни

С начала года врачи пермской санавиации совершили около 70 вылетов.
читать30.10.2017 в 12:22
Метки: в Перми, в Пермском крае, Здоровье

В России

Наш ответ евро

Пермский художник разработал новый дизайн для российских денег.
смотреть видео читать30.10.2017 в 14:55
Метки: в Перми, В России, Общество

Над Пермью кружил неисправный самолёт

Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа.
смотреть видео читать30.10.2017 в 11:18
Метки: в Перми, Происшествия, В России, Аварии

Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма.
смотреть видео читать30.10.2017 в 09:19
Метки: в Перми, В России, В мире, Происшествия

Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала

Мы выяснили, что для некоторых людей встреча с непознанным может быть спасительной, поучительной и даже смешной!
читать29.10.2017 в 17:06
Метки: В России, Кино, СМИ

Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

40 ролей к 17 годам – далеко не каждый молодой актер может похвастать такой богатой фильмографией, как у Семена Трескунова.
читать29.10.2017 в 13:03
Метки: В России, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Наш ответ евроНаш ответ евро

Депутаты «подстелили соломку» бизнесуДепутаты «подстелили соломку» бизнесу

Пермский аэропорт переходит на зимнее расписаниеПермский аэропорт переходит на зимнее расписание

РЖД оштрафовали за кучу опасного мусораРЖД оштрафовали за кучу опасного мусора

Мини-кольцо перенесли на другой перекрестокМини-кольцо перенесли на другой перекресток

Санавиация спасает жизниСанавиация спасает жизни

На пути герояНа пути героя

Лифт - дело тонкоеЛифт - дело тонкое

В Перми орудует банда поджигателейВ Перми орудует банда поджигателей

Над Пермью кружил неисправный самолётНад Пермью кружил неисправный самолёт

Зима близко: пермяки утепляютсяЗима близко: пермяки утепляются

Погода: на смену морозам пришли дождиПогода: на смену морозам пришли дожди

«Протон-ПМ» модернизирует производство«Протон-ПМ» модернизирует производство

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из ПермиТрагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми

Как Лиза Арзамасова инопланетян угощалаКак Лиза Арзамасова инопланетян угощала

Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителейСемён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей

Узнаем получше - какой он, ПрилучныйУзнаем получше - какой он, Прилучный

Шоу всемогущих ставит рекордыШоу всемогущих ставит рекорды

Пермские улицы под контролемПермские улицы под контролем

В Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студиейВ Перми строят школу с «автоцентром» и имидж-студией

В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»В прокат вышла сказочная комедия «Последний богатырь»

Геннадий Игумнов отмечает день рожденияГеннадий Игумнов отмечает день рождения

Театры малых городов Прикамья получили федеральные субсидииТеатры малых городов Прикамья получили федеральные субсидии

Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?Во что выльются 25-летние мечтания о расширении театра?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru