Депутаты «подстелили соломку» бизнесу

С нового года налог на имущество организаций в Пермском крае будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объекта. Соответствующий закон принят на очередном планарном заседании Законодательного собрания. Чтобы переход для бизнеса был не столь болезненным, после консультации с «Опорой России» депутаты утвердили ряд поправок. Так, для начала запланировано плавное повышение, первый год ставка составит - 1,5%, в 2019 году - 1,6 % и только с 2020 года ставка остановится на отметке 1,8%, что все равно ниже предельно допустимого уровня. Льготный период - 2 года - получили застройщики, пока продают квартиры. Для малого бизнеса предусмотрен налоговый вычет на 50 квадратных метров площади. Большие торговые комплексы получат существенные скидки, если часть площадей будет занята общественно значимыми объектами.

Роман Водянов, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Главная суть всех поправок - это плавный переход или плавное повышение налоговой нагрузки в трехлетний период. Изменения были необходимы, мы взяли все самое лучшее, для того чтобы налоговая нагрузка была не так ощутима для субъектов малого и среднего предпринимательства и вообще для бизнеса в Пермском крае".