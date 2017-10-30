Пермский аэропорт переходит на зимнее расписание
С 29 октября 2017 года международный аэропорт «Пермь» вводит сезонное осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до марта следующего года. Как сообщает пресс-служба аэропорта, зимой продолжат действовать рейсы в Сочи, Минеральные воды, Краснодар, но прекратится прямое авиасообщение Перми с аэропортами Анапы, Симферополя и Геленджика.
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