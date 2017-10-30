РЖД оштрафовали за кучу опасного мусора
Российские железные дороги оштрафовали за кучу опасного мусора, выброшенного в Индустриальном районе Перми. Транспортная прокуратура возбудила административное дело, по которому организацию оштрафовали на 400 тысяч рублей. Также транспортный прокурор направил в суд иск о возложении на РЖД обязанности ликвидировать свалку своими силами.
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