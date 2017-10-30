В Перми орудует банда поджигателей

Сразу в нескольких пермских микрорайонах орудуют поджигатели или банда поджигателей. Об этом говорят местные жители. Целая серия возгораний произошла в подъездах. Как правило, ущерб незначительный, но от дыма уже чуть не задохнулись в одной из пятиэтажек.

Эту ночь в подъезде на улице Кочегаров соседи никогда не забудут. Когда входные металлические двери раскалились от огня, едкий дым повалил в квартиру, бежать было попросту некуда.

Надежда Пономарева вспоминает: "Двери закрыты, отсюда валит дым, тут неизвестно что происходит на окнах решетки. Я с трехгодовалым ребенком сидела на окне, он у меня в одеяле закутан был, мы ждали, пока потушат".

Вызвав пожарных, Ольга Максакова собиралась прыгать из окна, таким же способом спасать больную сестру. К счастью, первые мигалки появились быстро.

Ольга Максакова делится: "Пожарные моментально, они через три минуты были тут. Спасибо им огромное. Если бы не они, мы бы, наверное, задохнулись. Они потушили быстро, конечно, это все. И пожарные говорят: на этой неделе мы вас тушим уже восьмых".

И все это в радиусе двух кварталов - и не может быть простым совпадением. Бывало, за одну ночь в микрорайон Акуловский пожарные приезжали трижды. В течение недели горят гаражи, сараи, но чаше всего подъезды жилых домов.

Оксана Бутина, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, рассказала: "Возгорания происходят в двухэтажных, друхподъездных, шлакоблочных домах. Либо возгорание под лестницей, горит бумага, либо возгорание в элетрощитке. Площадь не более 2 квадратных метров. Как правило, ущерба нет, пострадавших нет".

И это только по счастью пострадавших нет.

Главная опасность всех последних возгораний в том, что огонь начинает распространяться по старой деревянной лестнице. Для таких подъездов это единственный способ эвакуации, и опоздай пожарные хотя бы на несколько минут - на втором этаже можно остаться навсегда.

Заявления в полицию погорельцы написали сразу. Как рассказывают очевидцы, поджигателей пообещали найти.

Мария Овчинникова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "В отделе полиции Дзержинского района города Перми зарегистрированы заявления граждан о возгораниях. В настоящее время по данным фактам проводятся проверки".

А пока в патруль жители готовы выходить самостоятельно. После ночи, проведенной в огненном плену, крепко уснуть все равно не получается.