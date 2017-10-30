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Над Пермью кружил неисправный самолёт

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Утро для пассажиров рейса Пермь-Москва компании «Аэрофлот» выдалось напряженным. Из-за неисправности датчика герметичности «Сухой Суперджет» кружил над Пермью около часа. Об этом первыми сообщили пользователи соцсетей на «Флайтрадаре» - это сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, находящихся в воздухе. Самолет, вместо того, чтобы взять курс на Москву, продолжительное время оставался в границах воздушного пространства краевой столицы. После того как прошло 7 кругов, самолет экстренно приземлился в «Большом Савино».

Марат, пассажир рейса SU1393 Пермь – Москва: «Мы кружили где-то час, сделали минимум десять кругов вокруг аэропорта. Было очень страшно. Я, взрослый парень, сидел и трясся хуже пятилетней девочки. За все время пилот сделал всего два заявления: через 25 минут после полета и за 20 минут до посадки. Объявления капитана были максимально робкими, с задержками в пару секунд чуть ли не через слово. Говорил, что проблема производственная, чтобы не паниковали. Какой-то мужчина вызывал стюардессу, но к нему никто не подошел».

Метки: в Перми, Происшествия, В России, Аварии

Опубликовано: 30.10.2017 в 11:18 в рубрике - Вести Пермь

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