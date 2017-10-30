Зима близко: пермяки утепляются

На выставке «Регионы России», которая прошла на Пермской ярмарке, свои товары презентовали производители зимней одежды и обуви.

"Вся часть ноги, которая особенно мёрзнет, находится в толстой оболочке из натурального войлока. Нормальный валенок делается из 3-4 слоёв", - рассказывает Алексей Стяжкин (г.Глазов). Бонусом к тёплой покупке - мастер-класс, как выбрать валенки хорошего качества. Предприятию Алексея два десятка лет, но каждую пару до сих пор делают вручную. Здесь же - тёплые тапочки и новинка сезона - ботинки со шнурками.

Выставка «Регионы России» в этот раз отвечает сезонным запросам пермяков: впрочем, осень должна быть не только тёплой, но и красивой. Галина Селецкая из Краснодара предлагает куртки и жилетки с изюминкой. Оказывается, павло-посадские платки можно носить не только на голове, но и в красивых изделиях.

Есть и классика - норковые шубы различных моделей, пальто, пуховики и жилеты.

Когда решена первая задача - утеплиться, можно заняться и чем-то для души длинными осенними вечерами. Например, сделать домашнее печенье - и пусть оно будет красивым, как розы.

Здесь же - красивая посуда, решения для интерьера, из необычного - сковородки, которые невозможно поцарапать, даже приложив усилие. Всего более сотни участников - это как крупные производители, так и небольшие мастерские.

Любителям натуральных материалов готовы предложить постельное бельё из эвкалипта. Сначала древесину измельчают, создают волокно, а затем саму ткань.