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Зима близко: пермяки утепляются →

Погода: на смену морозам пришли дожди

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погода

В выходные в Прикамье похолодало - понижение температуры составило ночью до минус 10 градусов. В низинах по северу края  - до минус 14. Прекратилась преждевременная зима резко к понедельнику. 

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ, рассказал: "Во второй половине дня в воскресенье начнется изменение характера погоды с выходом циклона с юго-запада, усилится ветер, увеличится облачность. Затем ожидаются осадки в виде снега, который быстро перейдет в дождь. И в ночь на понедельник по всей территории края будет положительная температура 0…+4С".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 30.10.2017 в 10:31 в рубрике - Вести Пермь

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← «Протон-ПМ» модернизирует производство

Зима близко: пермяки утепляются →

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