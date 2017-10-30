Погода: на смену морозам пришли дожди

В выходные в Прикамье похолодало - понижение температуры составило ночью до минус 10 градусов. В низинах по северу края - до минус 14. Прекратилась преждевременная зима резко к понедельнику.

Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ, рассказал: "Во второй половине дня в воскресенье начнется изменение характера погоды с выходом циклона с юго-запада, усилится ветер, увеличится облачность. Затем ожидаются осадки в виде снега, который быстро перейдет в дождь. И в ночь на понедельник по всей территории края будет положительная температура 0…+4С".