«Протон-ПМ» модернизирует производство

В Новых Лядах завершили возведение корпуса площадью почти в 10 тысяч квадратных метров. Сюда переедет один из самых старейших цехов Пермских моторов. Объект станет частью научно-производственного комплекса «Технополис. Новый Звездный».

Диаграмму движения детали внутри производства здесь в шутку называют спагетти. Слишком много цехов и отделов, где она должна сначала побывать, прежде чем обретет законченный вид.

Дмитрий Щенятский, исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ»: "Средний путь движения детали на этой площадке 43,5 километра. Поэтому эффективность производства достаточно низкая. Мы должны создавать современное производство, которым значительно сократить цикл производства, сократить накладные расходы".

Строительство нового производства развернулось на загородной площадке в поселке Новые Ляды. Уже возведен первый корпус - около 10 тысяч квадратных метров. Новый объект станет частью научно- производственного комплекса в рамках проекта «Технополис «Новый Звездный».

Игорь Рогожников, депутат Пермской городской думы, заместитель исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ»: "Этот корпус возводится в рамках соглашения «Роскосмоса» с Пермским краем. Заложен ряд проектов социальных, которые в рамках этого соглашения должен сделать город. Это строительство дороги, строительство новой школы и реконструкция старого корпуса школы".

Как раз социальные объекты - тема номер один. Новая площадка привлечет дополнительно больше 250 новых рабочих мест, все люди будут жить и работать на территории поселка Новые Ляды. Здесь уже появились новые дома, будет проведена реконструкция школы. Ведь мест может всем не хватить.

К новому производству уже ведет вполне комфортная дорога. В этом году заканчивается первый этап реконструкции и ремонта участка трассы Пермь - Новые Ляды. В следующем году магистраль сдадут полностью.