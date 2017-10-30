Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 29 октября 2017 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 29 октября 2017 г.
Погода: на смену морозам пришли дожди
Преждевременная зима прекратилась резко к понедельнику.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 10:31
«Протон-ПМ» модернизирует производство
В Новых Лядах завершили возведение корпуса площадью почти в 10 тысяч квадратных метров.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 10:07
Вести Пермь. События недели
Обзор главных новостей Пермского края.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 09:43
Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми
Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 09:19
Пермские улицы под контролем
В Перми продолжают работу по развитию уличной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации.
|читать28.10.2017 в 13:11
Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми
Причиной смерти называется сепсис на фоне тяжелой стресс-реакции организма.
|смотреть видео читать30.10.2017 в 09:19
Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала
Мы выяснили, что для некоторых людей встреча с непознанным может быть спасительной, поучительной и даже смешной!
|читать29.10.2017 в 17:06
Семён Трескунов: Пообщаться с призраком и сменить родителей
40 ролей к 17 годам – далеко не каждый молодой актер может похвастать такой богатой фильмографией, как у Семена Трескунова.
|читать29.10.2017 в 13:03
Узнаем получше - какой он, Прилучный
Накануне юбилея мы вспоминаем 8 интересных цифр из биографии актера.
|читать29.10.2017 в 10:08
Шоу всемогущих ставит рекорды
На телевидении с успехом стартовало новое шоу «Я могу!», ведет которое Леонид Якубович.
|читать28.10.2017 в 16:22
Погода: на смену морозам пришли дожди
«Протон-ПМ» модернизирует производство
Трагедия в Шанхае: умерла 14-летняя модель из Перми
Как Лиза Арзамасова инопланетян угощала
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